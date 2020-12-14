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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12837128381283912840
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 11:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я тут викладав(Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості), що нарешті закінчив свій ремонт. Меблі втикнули, телек, кровать, тумби, стол, столья.... Взагалі вийшло як на мене - ЗБС.

Виставив на ОЛХ за 15К\міс+к.п.. Ввечері вже дивилася мама дівчини, яка тікала з Київа, жила там з хлопаком, а того ТЦК спіймали.... Дівчина через тиждень приїхала та заселилася. перший+останній місяць на ФОП. Все по договору аренди. Кропивницький.

ПС. в розмові казали, що одні бабушатніки в аренді, немає ничого нормального, де можна жити.... Тобто грощі є в інший ЦА... але тре таки вкластися....
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 13:05

  boshetyn написав:моніторинг цін довколо показав шо аренда подешевшала.
я про це писав на початку року, що в цілому ситуація не айс.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 23 чер, 2026 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 13:09

  boshetyn написав:і снова драссє.

карочі виїхали квартиранти з останньої купленої хати.
я такий - ок. зараз три лдні і свіжі жити заїдуть.... ага...
ці квартиранти за півроку застрали хату (після косметики+меблі), розвели тарганів.

короче тиждень шоп найняти клінінг, трохи потравити фіксиків.
виставив на олх.
тутже фотки вкрали ріелтори, перевиставили від себе.

ажіатажу - нуль.
через тиждень знайшлись якісь бєдолагі,я кі працюють на автомийці (так, стрьомний сегмент), які заплатили за аренду +50%"залогу"

моніторинг цін довколо показав шо аренда подешевшала. все ще домінують совкобабушатнікі, які висять на сдачу місяцями.


ітого:
2024й, початок 25 року: аренда бабушатніка 9к, бабушатнік для мамкиних лендлордів 25к-бкс

літо 25 року аренда бабушатніка після косметики 8500, сам бабшатнік з ремонтіком став 32

літо 26 - бабушатніки без ремонту 32-40, з ремонтом 36+кбкс, аренда 8к. спісіба якшо 8,5-9


ітого: покишо цінопаду невидно. та і здача в аренду таке собі заняття.

*вся ситуація по одному мікрорайончику на околиці києва в 5ти зупинках від метро.

Что это за бабушатник за 8 тысяч?? По цене паркинга?
Там полы хоть есть?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 15:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как эта саранча надоела.
Вымогатели, липнут на каждой стройке

Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у справі №826/9175/18, яким підтвердив законність дозволу на будівництво житлового комплексу «Н2О».

Постановою від 19 червня 2026 року Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги ГО «Екопарк Осокорки» та залишив у силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було відмовлено у позовних вимогах щодо скасування дозволу на виконання будівельних робіт
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 17:32

Бетон

теперь раскручивают строительство высотки на Князей Острожских на развилке с Цитадельной.
в ходу манипулятивные фотки, на которых обрезаны остальные ЖК по соседству, будто эта башня одна будет там, рассказы про какой-то вид на Лавру, которого нет там и близко и прочую возню
хорошо хоть толпы школьников и прочих октивистов и зберигачей спадщины (в виде старого хлева или развалин, которые 100 лет были никому не нужны) сейчас не в ходу. половина свалила патриотично сохранять наследие в Европе, а вторая боится приступить к защите развалин Донецкой области от оккупанта
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2026 14:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Здоровий глузд перемагає!
Зеленський анонсував встановлення пам’ятника Івану Мазепі в центрі Києва — на місці падіння колишнього пам’ятника Леніну під час Євромайдану

Йдеться про простір на бульварі Шевченка біля Бессарабки. За словами президента, постать Мазепи заслуговує на повноцінний монумент у столиці.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 19:38

  smdtranz написав:boshetyn

в таком бюджете наверное проще и выгоднее сдавать паркоместа или гаражи.
намного меньше возни с бомжеклиентами

у меня есть 2 паркоместа в паркинге под домом, куплены в 2013м ПА96кгрн/шт, ровно ПА12куе/шт)
пока там жил одно использовал 2е сдавал, сейчас сдаю оба, простоя за все время 0дней, ПА150уев/мес шт+ коммуналь)))
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 29 чер, 2026 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 19:40

  dimo_0n написав:я тут викладав(Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості), що нарешті закінчив свій ремонт. Меблі втикнули, телек, кровать, тумби, стол, столья.... Взагалі вийшло як на мене - ЗБС.

Виставив на ОЛХ за 15К\міс+к.п.. Ввечері вже дивилася мама дівчини, яка тікала з Київа, жила там з хлопаком, а того ТЦК спіймали.... Дівчина через тиждень приїхала та заселилася. перший+останній місяць на ФОП. Все по договору аренди. Кропивницький.

ПС. в розмові казали, що одні бабушатніки в аренді, немає ничого нормального, де можна жити.... Тобто грощі є в інший ЦА... але тре таки вкластися....

читаем ТЕМУ ВЕТКИ меееедленнно шевеля губами......
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 19:46

  smdtranz написав:Бетон

теперь раскручивают строительство высотки на Князей Острожских на развилке с Цитадельной.
в ходу манипулятивные фотки, на которых обрезаны остальные ЖК по соседству, будто эта башня одна будет там, рассказы про какой-то вид на Лавру, которого нет там и близко и прочую возню
хорошо хоть толпы школьников и прочих октивистов и зберигачей спадщины (в виде старого хлева или развалин, которые 100 лет были никому не нужны) сейчас не в ходу. половина свалила патриотично сохранять наследие в Европе, а вторая боится приступить к защите развалин Донецкой области от оккупанта

дудачёк, та пусть строят, высотность ДО27м
ровно 9 этажей...
кто ж против?

но нувориши и понаехи типа вас с бетоном хотят все зас.рать 25/35 этажками бо там же выхлоп поболее)))
ну вот чем вас Грейт с Варшавским не устраивает как гетто для "модных" понаехов? :mrgreen:
но нет, хотите "у цэнтр, па бахатому"?
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