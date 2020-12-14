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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12838128391284012841
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 15:41

Данило Гетманцев - народний депутат, голова фінансового комітету ВРУ

Прийняли за основу законопроєкт «Про сек'юритизацію та облігації з покриттям» — 255 голосів «за»!

Законопроєкт створює механізми, які дозволять зробити іпотеку в Україні доступнішою та залучити довгострокові інвестиції у житлове кредитування.

Сьогодні банки, видаючи іпотечні кредити, фактично «заморожують» свої кошти на десятки років. Законопроєкт запроваджує механізми, які дозволять банкам швидше повертати ці кошти в обіг і спрямовувати їх на нові кредити.

Це світова практика, яка вже багато років працює в країнах ЄС. За прогнозами, протягом перших 5 років дії закону ринок здатен мобілізувати понад 150 мільярдів гривень нового фінансування, з яких близько 100 млрд грн — можуть піти саме на житлову іпотеку.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 15:45

  Frant написав:Будівельники вже втерли носа прАграмістам))))
Скоро усілякі недобиті інженери, математики, фізики, хіміки також вийдуть в люди і будуть купляти квартири стояками((((


Українські зарплати в будівельній галузі зростають настільки швидко, що держава була змушена переглянути тарифну сітку, підвищивши ставки у два-три рази. На ринку ж оплата праці за рік підскочила на 50–70%, вивівши будівельні спеціальності до числа найбільш високооплачуваних — на рівень із програмістами.

"Бетон" тепер в правописі - тільки з великої
в центрі міст в парках і скверах поставлять монументи "I love Бетон + Арматуру"
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 15:50

  Ірина_ написав:Данило Гетманцев - народний депутат, голова фінансового комітету ВРУ

Прийняли за основу законопроєкт «Про сек'юритизацію та облігації з покриттям» — 255 голосів «за»!

Законопроєкт створює механізми, які дозволять зробити іпотеку в Україні доступнішою та залучити довгострокові інвестиції у житлове кредитування.

Сьогодні банки, видаючи іпотечні кредити, фактично «заморожують» свої кошти на десятки років. Законопроєкт запроваджує механізми, які дозволять банкам швидше повертати ці кошти в обіг і спрямовувати їх на нові кредити.

Це світова практика, яка вже багато років працює в країнах ЄС. За прогнозами, протягом перших 5 років дії закону ринок здатен мобілізувати понад 150 мільярдів гривень нового фінансування, з яких близько 100 млрд грн — можуть піти саме на житлову іпотеку.

не ну вы это видели?
а я только только дочитал книгу "Игра на понижение". концовка интересная. поучительная
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  #<1 ... 12838128391284012841
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