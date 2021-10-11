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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12846128471284812849
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Портрет покупателя:
На зададке - невзрачная подруга, но с важной должностью - жены.
На сделке бабки принес её муж и ушёл на "нараду СБУ"

В договоре написали не заниженную, а полную стоимость квартиры.
Бетон
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цена обьекта и есть ли Е-оселя?
барабашов
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:31

  барабашов писал(а):Цена обьекта и есть ли Е-оселя?

Наличка, синий доллар
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Бетон
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Striker писал(а):Якось історично склалося, що такі розрахунки зазвичай в доларах, бо євро не дуже стабільна валюта?

Останнім часом доляр не краще
Faceless
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