Портрет покупателя:
На зададке - невзрачная подруга, но с важной должностью - жены.
На сделке бабки принес её муж и ушёл на "нараду СБУ"
В договоре написали не заниженную, а полную стоимость квартиры.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Портрет покупателя:
На зададке - невзрачная подруга, но с важной должностью - жены.
На сделке бабки принес её муж и ушёл на "нараду СБУ"
В договоре написали не заниженную, а полную стоимость квартиры.
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Цена обьекта и есть ли Е-оселя?
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:31
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 13:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Взагалі то з 2014 року Україна повинна була поступово перейти на євро. Дивно що досі цього не сталося. Економічного підгрунтя доларізації української економіки більше немає. Викликана вона була залежністю від імпорту енергоносіїв з рашки. За яки платили доларами. Хоча експорт комодов - основної нашої галузі, також здебільшого прайситься в долярах - за бажанням можна було перевести на євро. Але навіщо якщо всі звикли до доларів? Хоча локально, на Заході України, я чув що євро вже набагато більш розповсюджена валюта. Знову ж таки - тому що основний "експорт" (перекази заробітчан) був саме у ЄВРО.
Є, щоправда, один вагомий фактор за збереження доларізації - американський фондовий ринок і все більша і більша кількість наших громадян які в нього інвестують.
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 13:40
Людство ще не винайшло альтернативи долару для оплати енергоносіїв навіть не з рашки в Україну а з аравій в ЄС. Сунєтєсь зі своїми кольоровими фантіками - шейхи пошлють далеко і обідно. Комісії за РКО в євро навіть у таких українських начебто євробанках як ОТП та Райф - конські, надовго відіб'ють охоту випендріваться
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 14:58
доллар это свобода, капитализм и инвестиции. Евро - бюрократия, ограничения и сраный социализм, который убивает конкуренцию.
Я не хочу европейскую тупую уравниловку, где скоро не останется ни одной кофейни.
Я хочу Илона Маска, Джобса у себя в стране, а не безликого дрожащего от запретов немца по имени Мохаммед, которое лидирует в мегаполисах Германии!
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 15:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 15:58
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в рамках пʼятничного офтопу - іноагент одуван про ринок нерухомості та оренди в НЙ
подивіться на власні очі як там все це виглядає і відбувається насправді, достатньо розлогий, професійний та наочний огляд
зи: особливий привіт нашій ковбасній еміграціі з їх казками про «комфортний та доглянутий» НЙ
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:42
1к Great 47м2, без ремонта, с видом во двор, продана 85 куе + налоги сверху. нал синий долар
Налоги 8куе, куплена 05.2021 за 50куе
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