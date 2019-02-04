Інспекція з паркування в місті Києві має почати виконувати свої функції у 2019 році.
Дивися повний текст У Києві планують створити «елітний підрозділ» інспекторів з паркування.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 13:10
У Києві планують створити «елітний підрозділ»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві планують створити «елітний підрозділ» інспекторів з паркування.
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:13
Re: У Києві планують створити «елітний підрозділ»...
И кого они найдут на 10 тыс.?
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