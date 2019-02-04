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У Києві планують створити
«елітний підрозділ»...

У Києві планують створити «елітний підрозділ»...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:10

У Києві планують створити «елітний підрозділ»...

Пропонуємо до обговорення:
Інспекція з паркування в місті Києві має почати виконувати свої функції у 2019 році.

Дивися повний текст У Києві планують створити «елітний підрозділ» інспекторів з паркування.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:10

Ору в голос элитное подразделение, спецназ чоуж там!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:13

Re: У Києві планують створити «елітний підрозділ»...

Ми набираємо людей з вищою освітою

Зарплата інспектора складатиме від 10 тисяч гривень


И кого они найдут на 10 тыс.?
Gastarbaiter
 
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