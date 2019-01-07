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Держстат оприлюднив структуру
витрат українців на...

Держстат оприлюднив структуру витрат українців на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:09

Держстат оприлюднив структуру витрат українців на...

Пропонуємо до обговорення:
Продукти харчування та безалкогольні напої займали 44,5% серед грошових витрат домогосподарств у III кварталі 2018 року.

Дивися повний текст Держстат оприлюднив структуру витрат українців на продукти харчування (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:09

Додайте у структуру витрат обовязкове пенсійне, медичне, та страхування від безробіття, як у ЄС, відмініть ВСІ пільги, щоб платили СПРАВЖНЮ ціну за всі рослуги та транспорт і буде у нас частка витрачена на харч така як і там.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:48

Продукты с водой - 3485 грн. А это сколько процентов от минимальной зарплаты .
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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