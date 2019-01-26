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З'явилися перші ескізи нового
аеропорту між Дніпром і...

З'явилися перші ескізи нового аеропорту між Дніпром і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:10

З'явилися перші ескізи нового аеропорту між Дніпром і...

Пропонуємо до обговорення:
Перша пропозиція щодо будівництва вже надійшла до Спілки архітекторів України

Дивися повний текст З'явилися перші ескізи нового аеропорту між Дніпром і Запоріжжям.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:11

Не ну чо норм. Скоко там на изыскания выделили? 250 лямов! Я считаю оно того стоило.
vitali_kalinin
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