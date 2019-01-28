Перша пропозиція щодо будівництва вже надійшла до Спілки архітекторів України
Дивися повний текст З'явилися перші ескізи нового аеропорту між Дніпром і Запоріжжям.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:10
З'явилися перші ескізи нового аеропорту між Дніпром і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З'явилися перші ескізи нового аеропорту між Дніпром і Запоріжжям.
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:11
Не ну чо норм. Скоко там на изыскания выделили? 250 лямов! Я считаю оно того стоило.
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:51
Да нарисовать можно все, что угодно...
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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