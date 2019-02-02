Укрзалізниця зменшує періодичність курсування поїздів до Росії.
Дивися повний текст Україна скорочує залізничне сполучення з Росією.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:14
Україна скорочує залізничне сполучення з Росією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна скорочує залізничне сполучення з Росією.
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:14
Наверное цены в этих поездах должны быть адекватные, тогда и спрос будет. Автобус Харьков - Москва порядка 600грн стоит.
А то странно получается. В России несколько миллионов заробитчан. Каждый из них в год раза два должен в Украину как минимум приехать (итого 4 поездки на каждого). Есть еще командировочные (наверное только они и ездят), туристы, родственники. А тут за год всего 700 тыс пассажиров перевезли. Остальных потеряли.
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