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Україна скорочує залізничне
сполучення з Росією

Україна скорочує залізничне сполучення з Росією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:14

Україна скорочує залізничне сполучення з Росією

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця зменшує періодичність курсування поїздів до Росії.

Дивися повний текст Україна скорочує залізничне сполучення з Росією.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:14

Наверное цены в этих поездах должны быть адекватные, тогда и спрос будет. Автобус Харьков - Москва порядка 600грн стоит.
А то странно получается. В России несколько миллионов заробитчан. Каждый из них в год раза два должен в Украину как минимум приехать (итого 4 поездки на каждого). Есть еще командировочные (наверное только они и ездят), туристы, родственники. А тут за год всего 700 тыс пассажиров перевезли. Остальных потеряли.
Кузя
 
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