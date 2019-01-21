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У Нафтогазі пояснили, як стали
найбільшим платником податків

У Нафтогазі пояснили, як стали найбільшим платником податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:54

У Нафтогазі пояснили, як стали найбільшим платником податків

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі радіо "НВ" сказав глава дивізіону "Газ" НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов.

Дивися повний текст У Нафтогазі пояснили, як стали найбільшим платником податків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:54

"НАК “Нафтогаз Украины” стал крупнейшим налогоплательщиком в Украине благодаря усилиям менеджмента."

А я думал за счет цены. А оно вот оно как :)
Igorten
 
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