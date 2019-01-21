Про це в ефірі радіо "НВ" сказав глава дивізіону "Газ" НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов.
Дивися повний текст У Нафтогазі пояснили, як стали найбільшим платником податків.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:54
У Нафтогазі пояснили, як стали найбільшим платником податків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нафтогазі пояснили, як стали найбільшим платником податків.
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:54
"НАК “Нафтогаз Украины” стал крупнейшим налогоплательщиком в Украине благодаря усилиям менеджмента."
А я думал за счет цены. А оно вот оно как :)
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:22
Igorten, зря смеетесь! знаете каких усилий стоило не начислять себе премии каждый месяц. )))
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