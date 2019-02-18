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Доларові вклади в Україні

Доларові вклади в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:32

Доларові вклади в Україні

Пропонуємо до обговорення:
У finance.ua відбулася цікава зустріч з засновником Інноваційно Фінансово-Лизинговой компанії “Ізраїль ІНВЕСТМЕНТС” в Україні.

Дивися повний текст Доларові вклади в Україні.
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Инвестиции - это не вклад. И гарантии доходности и даже просто возврата средств - это честное слово заёмщика...
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Очередной лохотрон.
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