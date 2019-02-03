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Експерт назвав умову для введення податку на виведений...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:50
Пропонуємо до обговорення:
Законопроект про введення в Україні податку на виведений капітал може бути прийнято лише в тому випадку, якщо буде досягнуто домовленості Кабінету міністрів з Міжнародним валютним фондом щодо зміни бази оподаткування підприємств.
Дивися повний текст Експерт назвав умову для введення податку на виведений капітал
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R2
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:50
"...путем сдерживания возможного экономического роста хотят обеспечить финансовую стабильность в стране"
Очень глубокая эспертная оценка))))
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yurit
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