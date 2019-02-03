На реконструкцію аеропорту Вінниця цього року виділять 1 млрд грн.
Дивися повний текст На реконструкцію аеропорту \"Вінниця\" виділили 1 млрд грн.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:30
На реконструкцію аеропорту "Вінниця" виділили 1 млрд грн
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Дивися повний текст На реконструкцію аеропорту \"Вінниця\" виділили 1 млрд грн.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:30
Дякуемо! Дужэ потрибный проэкт под выборы! Лишний миллиард в черной кассе соевой крысы не помешает.
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