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На реконструкцію аеропорту
"Вінниця" виділили 1 млрд грн

На реконструкцію аеропорту "Вінниця" виділили 1 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:30

На реконструкцію аеропорту "Вінниця" виділили 1 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
На реконструкцію аеропорту Вінниця цього року виділять 1 млрд грн.

Дивися повний текст На реконструкцію аеропорту \"Вінниця\" виділили 1 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:30

Дякуемо! Дужэ потрибный проэкт под выборы! Лишний миллиард в черной кассе соевой крысы не помешает.
vitali_kalinin
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