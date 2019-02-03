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На реконструкцію аеропорту "Вінниця" виділили 1 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:30
Пропонуємо до обговорення:
На реконструкцію аеропорту Вінниця цього року виділять 1 млрд грн.
Дивися повний текст На реконструкцію аеропорту \"Вінниця\" виділили 1 млрд грн
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Додано: Вів 05 лют, 2019 22:36
На новый мост денег нет, стойте в пробках.
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