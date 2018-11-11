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У якій валюті зберігати гроші в 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:00
Пропонуємо до обговорення:
Українцям волею-неволею доводиться замислюватися над питанням: у чому зберігати свої гроші?
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