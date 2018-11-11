Українцям волею-неволею доводиться замислюватися над питанням: у чому зберігати свої гроші?
Дивися повний текст У якій валюті зберігати гроші в 2019 році.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:00
У якій валюті зберігати гроші в 2019 році
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Дивися повний текст У якій валюті зберігати гроші в 2019 році.
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:00
Насколько помню, валютные депозиты не защищены. Лопнул банк - нет депо
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:30
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:33
Там другое - вам отдадут депо, но в гривне по курсу НБУ на день введения ВА в банке.
Прокремлевский тролль.
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