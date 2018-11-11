RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У якій валюті зберігати
гроші в 2019 році

У якій валюті зберігати гроші в 2019 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:00

У якій валюті зберігати гроші в 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
Українцям волею-неволею доводиться замислюватися над питанням: у чому зберігати свої гроші?

Дивися повний текст У якій валюті зберігати гроші в 2019 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87159
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:00

Насколько помню, валютные депозиты не защищены. Лопнул банк - нет депо
progma137
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 19.04.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:30

  progma137 написав:Насколько помню, валютные депозиты не защищены. Лопнул банк - нет депо

Чушь
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23486
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5374 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:33

  progma137 написав:Насколько помню, валютные депозиты не защищены. Лопнул банк - нет депо

Там другое - вам отдадут депо, но в гривне по курсу НБУ на день введения ВА в банке.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3535
З нами з: 06.08.10
Подякував: 885 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:30

те,кто получал после банкротства дельта-банка , оказались в плюсах -т.к. курс на момент введения ва был больше
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 311
З нами з: 18.01.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:51

Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если. конечно, они у вас есть :)
ashurkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 12.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:08

  ashurkin написав:Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если. конечно, они у вас есть :)

Блин. У меня нет сберегательной кассы. Где купить?
serj
 
Повідомлень: 159
З нами з: 12.12.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі... 1, 2, 3
R2 » Сер 06 лют, 2019 10:55
22 1171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 15:42
nalim
Якщо з вашої картки вкрали гроші, то в цьому винні ви самі - 1, 2, 3
R2 » Сер 26 лип, 2017 20:45
20 2938
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 10:00
slavalebedev2012
Як зміняться тарифи на електроенергію в 2019 році
R2 » Нед 11 лис, 2018 21:39
5 1128
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лют, 2019 20:53
s_obrezan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67436)
07.02.2019 22:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.