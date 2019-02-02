Про це повідомляється в графіку на сайті МВФ.
Дивися повний текст Україна переведе великий транш на користь МВФ.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:21
Україна переведе великий транш на користь МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна переведе великий транш на користь МВФ.
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:27
Воот, здесь же 15 лярдов зеленых
https://news.finance.ua/ru/news/-/44337 ... dov-griven
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:52
Читать хоть научитесь. Тема о МВФ, по ссылке - статья о СОВОКУПНОМ внешнем и внутреннем долге:
З них, 238 мільярдів гривень підуть на внутрішній борг і близько 179 мільярдів гривень – на зовнішній.
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