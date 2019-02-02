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Україна переведе великий
транш на користь МВФ

Україна переведе великий транш на користь МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:21

Україна переведе великий транш на користь МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в графіку на сайті МВФ.

Дивися повний текст Україна переведе великий транш на користь МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:21

Странно, ранее говорили о сумме намного больше в 2019г.
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:27

Воот, здесь же 15 лярдов зеленых
https://news.finance.ua/ru/news/-/44337 ... dov-griven
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:52

  сова написав:Воот, здесь же 15 лярдов зеленых
https://news.finance.ua/ru/news/-/44337 ... dov-griven

Читать хоть научитесь. Тема о МВФ, по ссылке - статья о СОВОКУПНОМ внешнем и внутреннем долге:
З них, 238 мільярдів гривень підуть на внутрішній борг і близько 179 мільярдів гривень – на зовнішній.
Faceless
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