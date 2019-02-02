Про це повідомляється в графіку на сайті МВФ.
Дивися повний текст Україна переведе великий транш на користь МВФ.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:21
Україна переведе великий транш на користь МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна переведе великий транш на користь МВФ.
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:27
Воот, здесь же 15 лярдов зеленых
https://news.finance.ua/ru/news/-/44337 ... dov-griven
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:52
Читать хоть научитесь. Тема о МВФ, по ссылке - статья о СОВОКУПНОМ внешнем и внутреннем долге:
З них, 238 мільярдів гривень підуть на внутрішній борг і близько 179 мільярдів гривень – на зовнішній.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:54
Кумедно, що вже кілька років поспіль на початку року виходять алармістські новини про те, що Україні от саме цьогоріч доведеться виплатити рекордні обсяги зовнішнього боргу. Рік іде, борг виплачується без проблем, курс гривні стабільний, але з нового року аналогічні новини з'являються знову.
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