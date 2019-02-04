Про це повідомляється в графіку на сайті МВФ.
Дивися повний текст Україна переведе великий транш на користь МВФ.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:21
Україна переведе великий транш на користь МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна переведе великий транш на користь МВФ.
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:27
Воот, здесь же 15 лярдов зеленых
https://news.finance.ua/ru/news/-/44337 ... dov-griven
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:52
Читать хоть научитесь. Тема о МВФ, по ссылке - статья о СОВОКУПНОМ внешнем и внутреннем долге:
З них, 238 мільярдів гривень підуть на внутрішній борг і близько 179 мільярдів гривень – на зовнішній.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:54
Кумедно, що вже кілька років поспіль на початку року виходять алармістські новини про те, що Україні от саме цьогоріч доведеться виплатити рекордні обсяги зовнішнього боргу. Рік іде, борг виплачується без проблем, курс гривні стабільний, але з нового року аналогічні новини з'являються знову.
Додано: Вів 05 лют, 2019 23:29
сова, ну так 1,91млрд это только МВФ, читайте внимательнее, а отдавать и другим организациям надо долги.
Додано: Сер 06 лют, 2019 05:12
Так уже пора привыкнуть, что пишут обычно бред. 5 лет писали, что Евро 2012 отберут, потом евровидение. И народ хавает это дерьмо. Сейчас очередную порцию скушают и пойдут за юлю голосовать
Додано: Сер 06 лют, 2019 08:49
Re: Україна переведе великий транш на користь МВФ
Доллар теперь пойдет вверх?
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:03
Faceless
Пиковые месяцы выплат по госдолгу Украины в 2019 году ..... и т д
))))) да уж, умник. Сам читать то умеешь???
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:38
Re: Україна переведе великий транш на користь МВФ
Я умею, а вы не представтавляю, как бухгалтером работали, если читать не умеете, компетентность на уровне школьника. Хоть Википедии почитайте, чем отличаются общий долг от внешнего, и какая часть из внешнего относится к долгу перед МВФ, если более серьёзные источники не осилите
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