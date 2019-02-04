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Україна переведе великий
транш на користь МВФ

Україна переведе великий транш на користь МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:21

Україна переведе великий транш на користь МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в графіку на сайті МВФ.

Дивися повний текст Україна переведе великий транш на користь МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:21

Странно, ранее говорили о сумме намного больше в 2019г.
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:27

Воот, здесь же 15 лярдов зеленых
https://news.finance.ua/ru/news/-/44337 ... dov-griven
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:52

  сова написав:Воот, здесь же 15 лярдов зеленых
https://news.finance.ua/ru/news/-/44337 ... dov-griven

Читать хоть научитесь. Тема о МВФ, по ссылке - статья о СОВОКУПНОМ внешнем и внутреннем долге:
З них, 238 мільярдів гривень підуть на внутрішній борг і близько 179 мільярдів гривень – на зовнішній.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:54

Кумедно, що вже кілька років поспіль на початку року виходять алармістські новини про те, що Україні от саме цьогоріч доведеться виплатити рекордні обсяги зовнішнього боргу. Рік іде, борг виплачується без проблем, курс гривні стабільний, але з нового року аналогічні новини з'являються знову.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:29

сова, ну так 1,91млрд это только МВФ, читайте внимательнее, а отдавать и другим организациям надо долги.
moustmichael
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 05:12

Так уже пора привыкнуть, что пишут обычно бред. 5 лет писали, что Евро 2012 отберут, потом евровидение. И народ хавает это дерьмо. Сейчас очередную порцию скушают и пойдут за юлю голосовать
mehrtann2018
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:49

Re: Україна переведе великий транш на користь МВФ

Доллар теперь пойдет вверх?
p_a_l
 
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Faceless

Пиковые месяцы выплат по госдолгу Украины в 2019 году ..... и т д

))))) да уж, умник. Сам читать то умеешь???
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:38

Re: Україна переведе великий транш на користь МВФ

сова написав:Faceless

Пиковые месяцы выплат по госдолгу Украины в 2019 году ..... и т д

))))) да уж, умник. Сам читать то умеешь???
Я умею, а вы не представтавляю, как бухгалтером работали, если читать не умеете, компетентность на уровне школьника. Хоть Википедии почитайте, чем отличаются общий долг от внешнего, и какая часть из внешнего относится к долгу перед МВФ, если более серьёзные источники не осилите
Faceless
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