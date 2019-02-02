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Нові норми споживання газу не обґрунтовані та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:30
Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальні компанії вважають необґрунтованими норми споживання газу для споживачів без лічильників, затверджені Кабінетом Міністрів наприкінці січня, їхнє застосування призведе до розбалансування системи газопостачання на 383 млн куб. м газу на рік.
Дивися повний текст Нові норми споживання газу не обґрунтовані та розбалансують систему газопостачання - Асоціація газового ринку України
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:31
1) "6,64 куб. м на домохозяйство с газовой плитой, вдвое выше утвержденных Кабмином, сообщил Д.Сенектутов"
2) "31 января Кабмин вернул 3,29 куб. м на одного человека"
Мне одному кажется, что этот продажный АГРУ-дебилоид не видит разницы между ДОМОХОЗЯЙСТВО и ЧЕЛОВЕК?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:59
в связи с тем что газоснабжающие предприятия не вылнили постановления правительства 10-летней давносии и не обеспечили потребителей на 1 января 2018 года газовыми счётчиками, то для стимулирования этого процесса стоит снизить норму потребления до 3 м3 и ежегодно снижать её на 1 м3 - только таким образом можно решить эту проблему...
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