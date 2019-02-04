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Нові норми споживання газу не обґрунтовані та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:30
Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальні компанії вважають необґрунтованими норми споживання газу для споживачів без лічильників, затверджені Кабінетом Міністрів наприкінці січня, їхнє застосування призведе до розбалансування системи газопостачання на 383 млн куб. м газу на рік.
Дивися повний текст Нові норми споживання газу не обґрунтовані та розбалансують систему газопостачання - Асоціація газового ринку України
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R2
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:31
1) "6,64 куб. м на домохозяйство с газовой плитой, вдвое выше утвержденных Кабмином, сообщил Д.Сенектутов"
2) "31 января Кабмин вернул 3,29 куб. м на одного человека"
Мне одному кажется, что этот продажный АГРУ-дебилоид не видит разницы между ДОМОХОЗЯЙСТВО и ЧЕЛОВЕК?
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ЯЧитатель
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:59
в связи с тем что газоснабжающие предприятия не вылнили постановления правительства 10-летней давносии и не обеспечили потребителей на 1 января 2018 года газовыми счётчиками, то для стимулирования этого процесса стоит снизить норму потребления до 3 м3 и ежегодно снижать её на 1 м3 - только таким образом можно решить эту проблему...
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Тракторист
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:39
Забавно. Ну давайте посчитаем убытки компаний, которые, по их словам, они заплатят из своего кармана. 383 000 000 куба умножим на "рыночную цену" 15 грн
Итого имеем 5,745 млрд грн. Этих денег достаточно, что б установить индивидуальные счетчики практически всем. Ну может 80-90 % так точно.
НО, вместо этого, они третий год судятся за увеличение норм, а счетчики упорно не устанавливают.
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Kalgan
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