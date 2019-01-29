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Автогаз продовжує стрімко дешевшати в роздробі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:05
Пропонуємо до обговорення:
Зараз ціна в середньому 10,99 грн за літр.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:05
Красивое слово ""стремительно."
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