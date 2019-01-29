Зараз ціна в середньому 10,99 грн за літр.
Дивися повний текст Автогаз продовжує стрімко дешевшати в роздробі.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:05
Автогаз продовжує стрімко дешевшати в роздробі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автогаз продовжує стрімко дешевшати в роздробі.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:49
Re: Автогаз продовжує стрімко дешевшати в роздробі
Налєтай, торопісь - покупай зрадопісь!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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