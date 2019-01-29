RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Автогаз продовжує стрімко
дешевшати в роздробі

Автогаз продовжує стрімко дешевшати в роздробі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:05

Автогаз продовжує стрімко дешевшати в роздробі

Пропонуємо до обговорення:
Зараз ціна в середньому 10,99 грн за літр.

Дивися повний текст Автогаз продовжує стрімко дешевшати в роздробі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87105
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:05

Красивое слово ""стремительно."
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1585
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:49

Re: Автогаз продовжує стрімко дешевшати в роздробі

Налєтай, торопісь - покупай зрадопісь!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6910
З нами з: 01.08.15
Подякував: 851 раз.
Подякували: 1020 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:20

Боти тут,як тут.Відпрацьовують свою пайку.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1585
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Автогаз продовжує стрімко дешевшати в роздробі
R2 » Вів 05 лют, 2019 19:33
0 18
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 19:33
R2
В Україні стрімко ростуть зарплати аграріїв - Мінагропрод
R2 » Чет 31 січ, 2019 14:18
5 211
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 02:30
yaskovroman777
В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції 1 ... 4, 5, 6
R2 » Вів 29 січ, 2019 11:14
55 3420
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 09:05
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12178)
05.02.2019 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.