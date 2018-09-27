Площа пам'ятки - 12 752 кв м.
Дивися повний текст Гостиний двір на Контрактовій остаточно став державним.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:08
Гостиний двір на Контрактовій остаточно став державним
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гостиний двір на Контрактовій остаточно став державним.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:08
тепер гостинний двір або завалиться за пару років, або будемо реставрувати за державні (наші) гроші, питання тільки - навіщо?
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