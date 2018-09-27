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Гостиний двір на Контрактовій
остаточно став державним

Гостиний двір на Контрактовій остаточно став державним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:08

Гостиний двір на Контрактовій остаточно став державним

Пропонуємо до обговорення:
Площа пам'ятки - 12 752 кв м.

Дивися повний текст Гостиний двір на Контрактовій остаточно став державним.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:08

тепер гостинний двір або завалиться за пару років, або будемо реставрувати за державні (наші) гроші, питання тільки - навіщо?
olexiy_ogryzko
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