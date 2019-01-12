Засновник SpaceX Ілон Маск показав перший запуск двигуна Raptor, який буде встановлений на космічному кораблі Starship.
Дивися повний текст Маск показав перший запуск двигуна Starship (відео).
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:31
Маск показав перший запуск двигуна Starship (відео)
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Дивися повний текст Маск показав перший запуск двигуна Starship (відео).
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:31
Хлопці вирішили не паритися, а просто дописати нулик до ТТХ двигуна. 200тс - це не фантастика, а нагла фантастика. Найкращий реальний діючий двигун РД-180 має всього 45тс, а прогрес в цій сфері не може йти в рази, тільки на якісь проценти - фізика не дозволяє такі чудеса.
І замість тестів відразу показали мультик (жоден реактивний двигун не дасть фігурну форму газового вихлопу). Ракета з цими двигунами можливо і полетить - благо "польоти Сатурна-5 на Місяць" нам вже показували (з приземленням в води Біскайської затоки). Але ми ж вже у 2019 році живемо - можна і мультиком обійтися. Група масовки за шклом буде кричати і танцювати, показуючи бурхливу радість від запуску (ніби люди на Марс приземлилися, а не просто чергова ракета політела) - для дурнів доказів польоту вистачить.
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