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Маск показав перший запуск
двигуна Starship (відео)

Маск показав перший запуск двигуна Starship (відео)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:31

Маск показав перший запуск двигуна Starship (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Засновник SpaceX Ілон Маск показав перший запуск двигуна Raptor, який буде встановлений на космічному кораблі Starship.

Дивися повний текст Маск показав перший запуск двигуна Starship (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:31

Хлопці вирішили не паритися, а просто дописати нулик до ТТХ двигуна. 200тс - це не фантастика, а нагла фантастика. Найкращий реальний діючий двигун РД-180 має всього 45тс, а прогрес в цій сфері не може йти в рази, тільки на якісь проценти - фізика не дозволяє такі чудеса.

І замість тестів відразу показали мультик (жоден реактивний двигун не дасть фігурну форму газового вихлопу). Ракета з цими двигунами можливо і полетить - благо "польоти Сатурна-5 на Місяць" нам вже показували (з приземленням в води Біскайської затоки). Але ми ж вже у 2019 році живемо - можна і мультиком обійтися. Група масовки за шклом буде кричати і танцювати, показуючи бурхливу радість від запуску (ніби люди на Марс приземлилися, а не просто чергова ракета політела) - для дурнів доказів польоту вистачить.
pvol2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:06

  pvol2 написав:Хлопці вирішили не паритися, а просто дописати нулик до ТТХ двигуна. 200тс - це не фантастика, а нагла фантастика. Найкращий реальний діючий двигун РД-180 має всього 45тс


Нашли кремлебота. :mrgreen:

  pvol2 написав:Але ми ж вже у 2019 році живемо - можна і мультиком обійтися.


Мультики - это у ваших плешивых кремлевских параноиков, не проецируй.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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