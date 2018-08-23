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Чоловік за підробленими
документами обміняв у банках...

Чоловік за підробленими документами обміняв у банках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:00

Чоловік за підробленими документами обміняв у банках...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники податкової міліції Києва направили до суду oбвинувальний aкт стосовно 49-річного жителя стoлиці, якого підозрюють у незaкoнних діях з дoкументaми для переказу грошових коштів.

Дивися повний текст Чоловік за підробленими документами обміняв у банках Києва $7,3 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:00

І що з того, гроші справжні були?
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