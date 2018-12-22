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Раптова смерть засновника
біржі криптовалют позбавила...

Раптова смерть засновника біржі криптовалют позбавила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:03

Раптова смерть засновника біржі криптовалют позбавила...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє NHK World.

Дивися повний текст Раптова смерть засновника біржі криптовалют позбавила доступу до мільйонів доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:03

115 тисяч клієнтів компанії не можуть отримати доступ до своїх фінансів на загальну суму 190 мільйонів доларів

Оце так не пощастило о_О
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:37

Валюта будущего, хули
booben90
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:35

P/S а свидетельство о смерти дал индийский нотариус за 650 $, догадаетесь, а где тело?
gimigi1982
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 03:20

Прогнозы сбываются ! Придуманна валюта чтобы новыми схемами отмывать деньги , а надёжность системы - чтобы их воровать ... Отличная схема со смертью учредителя !!!
evrasin
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