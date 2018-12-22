Про це повідомляє NHK World.
Дивися повний текст Раптова смерть засновника біржі криптовалют позбавила доступу до мільйонів доларів.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 21:03
Раптова смерть засновника біржі криптовалют позбавила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Раптова смерть засновника біржі криптовалют позбавила доступу до мільйонів доларів.
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:03
Оце так не пощастило о_О
Додано: Вів 05 лют, 2019 23:35
P/S а свидетельство о смерти дал индийский нотариус за 650 $, догадаетесь, а где тело?
Додано: Сер 06 лют, 2019 03:20
Прогнозы сбываются ! Придуманна валюта чтобы новыми схемами отмывать деньги , а надёжность системы - чтобы их воровать ... Отличная схема со смертью учредителя !!!
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