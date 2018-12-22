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Раптова смерть засновника біржі криптовалют позбавила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:37
Він купляв по 20к,а думав продати за 40к))
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Ethereum
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Додано: Сер 06 лют, 2019 12:47
Я на миллион с лишним грн. зафиксировал на 19.5к.
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cods_max
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Додано: Сер 06 лют, 2019 12:49
Сейчас вот снова закупил. Жду х50-х200 (не ошибка) в 2021 году. Пока буду набирать.
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cods_max
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