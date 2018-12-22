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Раптова смерть засновника
біржі криптовалют позбавила...

Раптова смерть засновника біржі криптовалют позбавила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:37

Він купляв по 20к,а думав продати за 40к))
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:47

По 20к

Я на миллион с лишним грн. зафиксировал на 19.5к.
cods_max
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:49

По 20к

Сейчас вот снова закупил. Жду х50-х200 (не ошибка) в 2021 году. Пока буду набирать.
cods_max
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:16

  cods_max написав:Зараз ось знову закупив. Чекаю х50-х200 (не помилка) в 2021 році. Поки буду набирати.

Головне, пароль не забудьте :)
0mage0
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