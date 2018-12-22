Раптова смерть засновника біржі криптовалют позбавила...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:47
По 20к
Я на миллион с лишним грн. зафиксировал на 19.5к.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:49
По 20к
Сейчас вот снова закупил. Жду х50-х200 (не ошибка) в 2021 году. Пока буду набирать.
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:16
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:29
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 06 лют, 2019 14:04
"cods_max,
Головне, пароль не забудьте"
пофиг, пусть даже вытатуирует, за этого лоха кто-то другой пароль забудет
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:35
Дело вовсе не в крипте. Если бы чел перевёл все резервы в нал, золото, облигации на предъявителя или что там ещё, уложил в чемодан и закопал в одному ему известном месте, а вскоре случайно выпилился, ситуация была бы такая же. Когда всё завязано на одном человеке, рано или поздно случается вот такое.
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:42
Банальний кидок крипто-манів шахраями
а в ЗМІ можна написати що хочеш.
ітак ніхто не перевірить
+50грн !
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