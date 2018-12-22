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Раптова смерть засновника
біржі криптовалют позбавила...

Раптова смерть засновника біржі криптовалют позбавила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:37

Він купляв по 20к,а думав продати за 40к))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:47

По 20к

Я на миллион с лишним грн. зафиксировал на 19.5к.
cods_max
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:49

По 20к

Сейчас вот снова закупил. Жду х50-х200 (не ошибка) в 2021 году. Пока буду набирать.
cods_max
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:16

  cods_max написав:Зараз ось знову закупив. Чекаю х50-х200 (не помилка) в 2021 році. Поки буду набирати.

Головне, пароль не забудьте :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:29

  0mage0 написав:
  cods_max написав:Зараз ось знову закупив. Чекаю х50-х200 (не помилка) в 2021 році. Поки буду набирати.

Головне, пароль не забудьте :)

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:04

"cods_max,
Головне, пароль не забудьте"
пофиг, пусть даже вытатуирует, за этого лоха кто-то другой пароль забудет
jurmak
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:35

Дело вовсе не в крипте. Если бы чел перевёл все резервы в нал, золото, облигации на предъявителя или что там ещё, уложил в чемодан и закопал в одному ему известном месте, а вскоре случайно выпилился, ситуация была бы такая же. Когда всё завязано на одном человеке, рано или поздно случается вот такое.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:42

Банальний кидок крипто-манів шахраями

а в ЗМІ можна написати що хочеш.
ітак ніхто не перевірить
:)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:04

Хаха)) да ...
vvtkachenko0705
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 07:17

Вдова забыла что она тоже знала.
antidot_aspirin
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  #<12
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