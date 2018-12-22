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Раптова смерть засновника
біржі криптовалют позбавила...

Раптова смерть засновника біржі криптовалют позбавила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:43

Интересно, сколько здешних криптохэйтеров знает, что такое multisig и для чего он нужен?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:03

  phantom_systems написав:Дело вовсе не в крипте. Если бы чел перевёл все резервы в нал, золото, облигации на предъявителя или что там ещё, уложил в чемодан и закопал в одному ему известном месте, а вскоре случайно выпилился, ситуация была бы такая же. Когда всё завязано на одном человеке, рано или поздно случается вот такое.

Получается, что суперсовременному финансовому инструменту будущего присущи те же недостатки, что и финансовым инструментам, которыми пользовались еще древние шумеры.
И получается, что дерегулированной системе таки нужна регуляция. Потому что дерегулированная система, даже на уровне своих институтов (а не отдельных лиц) допускает такой идиотизм, который уже лет 200 просто невозможен в подобных институтах из мира фиатных денег.
Вот, паренек сэкономил и ускорил все, что можно было ускорить:
https://www.ccn.com/california-engineer ... coming/amp
airmax78
 
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