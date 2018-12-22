Раптова смерть засновника біржі криптовалют позбавила...

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Додано: Чет 07 лют, 2019 09:43
Интересно, сколько здешних криптохэйтеров знает, что такое multisig и для чего он нужен?
Додано: Пон 11 лют, 2019 10:03
Получается, что суперсовременному финансовому инструменту будущего присущи те же недостатки, что и финансовым инструментам, которыми пользовались еще древние шумеры.
И получается, что дерегулированной системе таки нужна регуляция. Потому что дерегулированная система, даже на уровне своих институтов (а не отдельных лиц) допускает такой идиотизм, который уже лет 200 просто невозможен в подобных институтах из мира фиатных денег.
Вот, паренек сэкономил и ускорил все, что можно было ускорить:
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