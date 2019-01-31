Заступник прем'єр-міністра Італії Луїджі Ді Майо представив першу з трьох мільйонів карток для отримання нового базового доходу громадянами.
Дивися повний текст В Італії з березня введуть базовий дохід у розмірі 780 євро.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 21:23
В Італії з березня введуть базовий дохід у розмірі 780 євро
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Дивися повний текст В Італії з березня введуть базовий дохід у розмірі 780 євро.
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:23
Це не безумовний базовий дохід в прямому розумінні. Та й не така вже і багата країна Італія, щоб могти собі його дозволити. Це швидше аналог нашої допомоги по безробіттю. Поки ти стоїш на обліку в ЦЗ і шукаєш роботу або перенавчаєшся - тобі ідуть виплати.
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