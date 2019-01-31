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В Італії з березня введуть
базовий дохід у розмірі 780 євро

В Італії з березня введуть базовий дохід у розмірі 780 євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:23

В Італії з березня введуть базовий дохід у розмірі 780 євро

Пропонуємо до обговорення:
Заступник прем'єр-міністра Італії Луїджі Ді Майо представив першу з трьох мільйонів карток для отримання нового базового доходу громадянами.

Дивися повний текст В Італії з березня введуть базовий дохід у розмірі 780 євро.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:23

Це не безумовний базовий дохід в прямому розумінні. Та й не така вже і багата країна Італія, щоб могти собі його дозволити. Це швидше аналог нашої допомоги по безробіттю. Поки ти стоїш на обліку в ЦЗ і шукаєш роботу або перенавчаєшся - тобі ідуть виплати.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:57

Короче доведут популисты экономику Италии до ручки.
svm30055
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