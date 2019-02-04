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Україні потрібні «єдині правила гри» у сфері поштового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:30
Пропонуємо до обговорення:
Щодо поштового законодавства ситуація в Україні гірша, ніж щодо залізничного законодавства.
Дивися повний текст Україні потрібні «єдині правила гри» у сфері поштового зв'язку - Омелян
.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 21:30
он то сам ещё под следствием или уже нет?...
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