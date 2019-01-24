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Xiaomi відмовиться від
дешевих смартфонів

Xiaomi відмовиться від дешевих смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 07:39

Xiaomi відмовиться від дешевих смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році китайський виробник Xiaomi змінить свою стратегію з випуску смартфонів.

Дивися повний текст Xiaomi відмовиться від дешевих смартфонів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 07:39

Как же все таки пригорает от Сяоми у остальных"крутых" брендов.
sergapavluk
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