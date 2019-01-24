У 2019 році китайський виробник Xiaomi змінить свою стратегію з випуску смартфонів.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 07:39
Xiaomi відмовиться від дешевих смартфонів
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Дивися повний текст Xiaomi відмовиться від дешевих смартфонів.
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