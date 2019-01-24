Xiaomi відмовиться від дешевих смартфонів

Додано: Сер 06 лют, 2019 12:36

laa1999 написав: Через год -он будет стоить около 0. Через год -он будет стоить около 0.

Помню, как свой (в динозавровые времена) X100 приводил в чувство покрытием токопроводящим лаком внутреннюю поверхность задней крышки - из-за наводок чип глючил и во время интенсивной передачи (звонка) подвисал с перегрузом. У новых такого глюка не было, а появлялся через год-два эксплуатации, когда экранировка барахлить начинала.



А я, дурак, уже пятый год сяоми юзаю? И работает отлично, и выглядит как новый. Только аккум за это время пришлось поменять. (и андроид давно уже не 5, как был при покупке, а 7, ну и MIUI тоже обновлялся не раз). И второй сяоми (из флагманов) тоже два года уже и продавать не собираюсь и нарадоваться не могу.А гнусмасы - глючные поделки на смарты. Работают года два-три и потом кирдык им.Да и цены несравнимы с Сяоми. Подобного уровня другие смарты стоят в 1.5 раза дороже. Всякие флаи за телефоны не считаю. Огрызки - для обделенных людей. Вот и получается, что пока сяоми - наилучший вариант по соотношению цена/качества. Правда в последние годы качество постепенно начинает падать