У 2019 році китайський виробник Xiaomi змінить свою стратегію з випуску смартфонів.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 07:39
Xiaomi відмовиться від дешевих смартфонів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Xiaomi відмовиться від дешевих смартфонів.
Додано: Сер 06 лют, 2019 09:12
sergapavluk Ксиоми,как и все китайцы - заняли сегмент рынка до 300 долларов, для Самсунга -такие те телефоны до 500. Свыше 500 долларов - китайцев, в том числе Сиоми -нет, поэтому доля Аррle стабильна в мире, а Самсунг -да, уступает низовой сегмент китайцам. Не один идиот -не купит у нас Ксиоми за 14000 -даже с топовой начинкой. Через год -он будет стоить около 0.
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:09
Не угадал
Я лично купил в 2016 сяоми редми 3 про за 4300, и в 2018 успешно продал его на олх за 2500. Эти телефоны торгуются точно так же как трубки всех остальных брендов, с той поправкой что вообще отдавать за топовый смарт б/у больше 10000 как по мне глупость
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:36
А я, дурак, уже пятый год сяоми юзаю? И работает отлично, и выглядит как новый. Только аккум за это время пришлось поменять. (и андроид давно уже не 5, как был при покупке, а 7, ну и MIUI тоже обновлялся не раз). И второй сяоми (из флагманов) тоже два года уже и продавать не собираюсь и нарадоваться не могу.
А гнусмасы - глючные поделки на смарты. Работают года два-три и потом кирдык им. Помню, как свой (в динозавровые времена) X100 приводил в чувство покрытием токопроводящим лаком внутреннюю поверхность задней крышки - из-за наводок чип глючил и во время интенсивной передачи (звонка) подвисал с перегрузом. У новых такого глюка не было, а появлялся через год-два эксплуатации, когда экранировка барахлить начинала.
Да и цены несравнимы с Сяоми. Подобного уровня другие смарты стоят в 1.5 раза дороже. Всякие флаи за телефоны не считаю. Огрызки - для обделенных людей. Вот и получается, что пока сяоми - наилучший вариант по соотношению цена/качества. Правда в последние годы качество постепенно начинает падать
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:15
счас еще хуавейщики подтянутся в подмогу сяомщикам -- вместе будут хаять самсунг
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:26
Re: Xiaomi відмовиться від дешевих смартфонів
Андроид это интересный опыт, но я в конце концов перешел на айфон.
Но вообще ксяоми вроде хороши.
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 07 лют, 2019 06:55
Есть такое понятие как надежность и престиж. И не надо от нищенства орать к примеру что Дейву-анус тоже машина и тоже ездит, а лохи и сектанты переплачивают за никчемные Мерседесы. То же самое и с телефонами. Есть деньги бери Айфон, нет денег- скупай нищебродское гуано.
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