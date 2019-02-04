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У Києві подорожчали квартири

У Києві подорожчали квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:21

У Києві подорожчали квартири

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2019 року середня вартість квартир у київських новобудовах зросла в порівнянні з груднем-2018.

Дивися повний текст У Києві подорожчали квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:21

Подорожали, но никто в январе не брал :)
sensei
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:51

Re: У Києві подорожчали квартири

"подорожание" на уровне погрешности.
rjkz
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