У січні 2019 року середня вартість квартир у київських новобудовах зросла в порівнянні з груднем-2018.
Дивися повний текст У Києві подорожчали квартири.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лют, 2019 09:21
У Києві подорожчали квартири
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві подорожчали квартири.
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:51
Re: У Києві подорожчали квартири
"подорожание" на уровне погрешности.
|