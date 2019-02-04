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Порошенко назвав головне завдання уряду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лют, 2019 09:39
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко назвав подолання бідності головним завданням уряду.
Дивися повний текст Порошенко назвав головне завдання уряду
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Додано: Сер 06 лют, 2019 09:40
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Пять лет создавал проблемы, а теперь призывает с ними бороться.
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