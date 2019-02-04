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Порошенко назвав
головне завдання уряду

Порошенко назвав головне завдання уряду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:39

Порошенко назвав головне завдання уряду

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко назвав подолання бідності головним завданням уряду.

Дивися повний текст Порошенко назвав головне завдання уряду.
R2
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Надоел.
Igorten
 
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Пять лет создавал проблемы, а теперь призывает с ними бороться.
tigr-uu
 
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Подібно на правду. Скоро бідних не буде. Нагадує "картину" із передачі Городок "Більшовики ліквідовують неграмотність", де комісари селян розстрілюють.
kmg
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:01

Какую "общину"? - Концерн Укроборонпром годами не платит з/п, работники завода «Буревестник» живут без зарплаты почти четыре года. Сотрудникам «Маяка» не выплачивают денег 11 месяцев.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:25

Re: Порошенко назвав головне завдання уряду

Под видом соцопросов скупить по регионам голоса. По селах народ как на лекции ходит, агитируется.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:27

  Moimir написав:Какую "общину"? - Концерн Укроборонпром годами не платит з/п, работники завода «Буревестник» живут без зарплаты почти четыре года. Сотрудникам «Маяка» не выплачивают денег 11 месяцев.

Двумя словами - твари безбожные. Но с томосом :D :D :D
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:50

чего только не пообещаешь перед выборами... но если Украина его переизберёт, то для большинства украинцев ближайшие 5 лет не принесут ничего хорошего...
Тракторист
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