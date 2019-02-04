Президент України Петро Порошенко назвав подолання бідності головним завданням уряду.
Дивися повний текст Порошенко назвав головне завдання уряду.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 09:39
Порошенко назвав головне завдання уряду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко назвав головне завдання уряду.
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:13
Подібно на правду. Скоро бідних не буде. Нагадує "картину" із передачі Городок "Більшовики ліквідовують неграмотність", де комісари селян розстрілюють.
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:01
Какую "общину"? - Концерн Укроборонпром годами не платит з/п, работники завода «Буревестник» живут без зарплаты почти четыре года. Сотрудникам «Маяка» не выплачивают денег 11 месяцев.
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:25
Re: Порошенко назвав головне завдання уряду
Под видом соцопросов скупить по регионам голоса. По селах народ как на лекции ходит, агитируется.
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:27
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:50
чего только не пообещаешь перед выборами... но если Украина его переизберёт, то для большинства украинцев ближайшие 5 лет не принесут ничего хорошего...
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