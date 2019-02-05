Сезонність курсових коливань, як явище в Україні, поступово зникає.
Дивися повний текст В НБУ пояснили, чому так стрімко зміцнюється гривня.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 10:20
В НБУ пояснили, чому так стрімко зміцнюється гривня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ пояснили, чому так стрімко зміцнюється гривня.
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:20
Сказочники еще те.
А может вам "помогают" простые трудяги, с которых высасываете по 2-4 тысячи на растаможку?! Сами ж говорите, темпы высасывания по 2 000 000 000 грн/мес.
И конечно же вы не прикроете льготную растаможку, да бы не пошатнуть стабильную как никАда гривну.
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:24
растаможку чего?
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:30
Наразі так виглядає, що основний фактор здешевлення долара - скупка високодохідних і високоліквідних гривневних облігацій - ОВДП
+50грн !
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Додано: Сер 06 лют, 2019 10:35
Рэйнбоу, какие трудяги?
Те, которые подумали что они самые умные и пытались всех обмануть? С ними еще по-доброму поступили, дали льготы.
Все нормальные трудяги покупают машины на украинских номерах.
Во-вторых, растаможка идет в гривне и увеличение гривны на руках наоборот ведет к повышенному спросу на $ и, соответственно, к увеличению его курса.
Так что ты кругом не прав, что неудивительно, впрочем.
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:35
Re: В НБУ пояснили, чому так стрімко зміцнюється гривня
Угу. Вони і зимовий пік раніше згризли, і осінній перенесуть на літо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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