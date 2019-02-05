RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В НБУ пояснили, чому так
стрімко зміцнюється гривня

В НБУ пояснили, чому так стрімко зміцнюється гривня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:20

В НБУ пояснили, чому так стрімко зміцнюється гривня

Пропонуємо до обговорення:
Сезонність курсових коливань, як явище в Україні, поступово зникає.

Дивися повний текст В НБУ пояснили, чому так стрімко зміцнюється гривня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87115
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:20

Сказочники еще те.
А может вам "помогают" простые трудяги, с которых высасываете по 2-4 тысячи на растаможку?! Сами ж говорите, темпы высасывания по 2 000 000 000 грн/мес.
И конечно же вы не прикроете льготную растаможку, да бы не пошатнуть стабильную как никАда гривну.
Rainbow
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:24

  Rainbow написав:Сказочники еще те.
А может вам "помогают" простые трудяги, с которых высасываете по 2-4 тысячи на растаможку?! Сами ж говорите, темпы высасывания по 2 000 000 000 грн/мес.
И конечно же вы не прикроете льготную растаможку, да бы не пошатнуть стабильную как никАда гривну.

растаможку чего?
vetka
 
Повідомлень: 5871
З нами з: 04.03.14
Подякував: 349 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:30

Наразі так виглядає, що основний фактор здешевлення долара - скупка високодохідних і високоліквідних гривневних облігацій - ОВДП
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4151
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:35

Рэйнбоу, какие трудяги?
Те, которые подумали что они самые умные и пытались всех обмануть? С ними еще по-доброму поступили, дали льготы.
Все нормальные трудяги покупают машины на украинских номерах.
Во-вторых, растаможка идет в гривне и увеличение гривны на руках наоборот ведет к повышенному спросу на $ и, соответственно, к увеличению его курса.
Так что ты кругом не прав, что неудивительно, впрочем.
smart_analyst2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:35

Re: В НБУ пояснили, чому так стрімко зміцнюється гривня

  greenozon написав:Наразі так виглядає, що основний фактор здешевлення долара - скупка високодохідних і високоліквідних гривневних облігацій - ОВДП

Угу. Вони і зимовий пік раніше згризли, і осінній перенесуть на літо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6925
З нами з: 01.08.15
Подякував: 854 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Автогаз продовжує стрімко дешевшати в роздробі
R2 » Вів 05 лют, 2019 18:05
3 96
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 19:46
lybasha68
Автогаз продовжує стрімко дешевшати в роздробі
R2 » Вів 05 лют, 2019 19:33
0 32
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 19:33
R2
У Нафтогазі пояснили, як стали найбільшим платником податків
R2 » Вів 05 лют, 2019 14:54
2 62
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 16:22
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.