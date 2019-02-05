В НБУ пояснили, чому так стрімко зміцнюється гривня

Если эта версия подтвердится - то впереди нас ждёт обвал (как обычно, новая ступенька девальвации)
Сейчас закачивается валюта в обмен на гривню, из-за этого гривнедефицит.
Потом вырученная гривня идёт на ОВГЗ.
Потом эта гривня возвращается с приростом около 19%.
"Инвесторы" наверняка захотят зафиксировать +19% в валюте, путём её скупки после выплат по ОВГЗ.
Но как только они ринутся - валюты всем не хватит, не то, что +19%. Первые - возможно и выйдут с профитом. Последователи - фиксанут минус.
Ну а пока - гуляй, рванина!