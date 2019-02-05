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В НБУ пояснили, чому так
стрімко зміцнюється гривня

В НБУ пояснили, чому так стрімко зміцнюється гривня
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:16

  greenozon написав:Наразі так виглядає, що основний фактор здешевлення долара - скупка високодохідних і високоліквідних гривневних облігацій - ОВДП

Если эта версия подтвердится - то впереди нас ждёт обвал (как обычно, новая ступенька девальвации)

Сейчас закачивается валюта в обмен на гривню, из-за этого гривнедефицит.
Потом вырученная гривня идёт на ОВГЗ.
Потом эта гривня возвращается с приростом около 19%.
"Инвесторы" наверняка захотят зафиксировать +19% в валюте, путём её скупки после выплат по ОВГЗ.
Но как только они ринутся - валюты всем не хватит, не то, что +19%. Первые - возможно и выйдут с профитом. Последователи - фиксанут минус.

Ну а пока - гуляй, рванина! :)
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:00

Бред ... 16 лярдов зелени в этом году отдавать!!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:07

Re: В НБУ пояснили, чому так стрімко зміцнюється гривня

  сова написав:Бред ... 16 лярдов зелени в этом году отдавать!!!!

Треба збільшити площі капусти. :)
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:32

Валютные ОВГЗ - оксюморон. Тем более от минфина. Да, гривну НБУ может эмитировать, а валюту? Чем ОГВЗ могут быть обеспечены? Да ещё в кризисный год. Причем сроки интересные, минимум 96 дней, как раз после второго тура. Не благодарите.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:18

Re: В НБУ пояснили, чому так стрімко зміцнюється гривня

Да все просто. Бигморды на бигборды стоят денег. Греча бабушкам - стоит денег. Выведенные за 4 года в офшор у.е. заплывает назад, да вот только расчитываться ими в большинстве случаях приходится гривняхой. Поэтому простой обмен у.е. в гривняху аккурат перед выборами идет полным ходом. Оттого и гривня укрепилась. Чисто экономических предпосылок я не наблюдаю на фоне долга и растущей(в минус) дельте баланса ВЭД.
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На вибори потрібно тратитися.. Ось і міняють "кровно зароблене"
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