В НБУ пояснили, чому так стрімко зміцнюється гривня
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greenozon написав:Наразі так виглядає, що основний фактор здешевлення долара - скупка високодохідних і високоліквідних гривневних облігацій - ОВДП
Если эта версия подтвердится - то впереди нас ждёт обвал (как обычно, новая ступенька девальвации)
Сейчас закачивается валюта в обмен на гривню, из-за этого гривнедефицит. Потом вырученная гривня идёт на ОВГЗ. Потом эта гривня возвращается с приростом около 19%. "Инвесторы" наверняка захотят зафиксировать +19% в валюте, путём её скупки после выплат по ОВГЗ. Но как только они ринутся - валюты всем не хватит, не то, что +19%. Первые - возможно и выйдут с профитом. Последователи - фиксанут минус.
Ну а пока - гуляй, рванина!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Валютные ОВГЗ - оксюморон. Тем более от минфина. Да, гривну НБУ может эмитировать, а валюту? Чем ОГВЗ могут быть обеспечены? Да ещё в кризисный год. Причем сроки интересные, минимум 96 дней, как раз после второго тура. Не благодарите.
Да все просто. Бигморды на бигборды стоят денег. Греча бабушкам - стоит денег. Выведенные за 4 года в офшор у.е. заплывает назад, да вот только расчитываться ими в большинстве случаях приходится гривняхой. Поэтому простой обмен у.е. в гривняху аккурат перед выборами идет полным ходом. Оттого и гривня укрепилась. Чисто экономических предпосылок я не наблюдаю на фоне долга и растущей(в минус) дельте баланса ВЭД.
jeugen написав::?: Ви наче перший рік в Україні живете. Вибори на носі. Передвиборча агітація в самому розпалі. А збереження - у всих в валюті. От і зливають для розрахунку за піар. Це і є основні інвестори в український бізнес. Невже данна ситуація нічого не нагадує? Коли гривня після Ющенка зміцніла в курсі міжбанку з 8-ми до 6,9. От і зараз. Очікуємо покращення життя імпортерів, бо ціни не знижуються, аж до виборів. А 01/04/2018 при відновлені курсу з 24-х до 28 грн/долл - знову всі почнуть плакати, що із-за зміни курсу необхідно знову підвищувати ціни на все. Які, звертаю вашу увагу, в період тимчасового зміцнення гривні, ніхто не буде опускати. Велкам ту Юкрейн.
не вірно повно 100% пропорційна залежність ціни від курсу