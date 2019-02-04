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У 2018 році Україна експортувала
в ЄС більше, ніж за всі...

У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:55

У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...

Пропонуємо до обговорення:
Україна у 2018 році продала в країни Європейського Союзу товарів більше, аніж будь-коли раніше за часів своєї незалежності.

Дивися повний текст У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі роки незалежності — Порошенко.
R2
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зрадойопы, на первый-второй рассчитайсь, ать-два
trololo
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*** прийде, порядок наведе
барсик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:11

  R2 написав:У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі роки незалежності — Порошенко


Каких товаров,леса-кругляка и сливочного масла? Что там с добавленной стоимостью и реальными объемами экспорта и импорта за последние 10 лет, а не в каких-то %?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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