Україна у 2018 році продала в країни Європейського Союзу товарів більше, аніж будь-коли раніше за часів своєї незалежності.
Дивися повний текст У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі роки незалежності — Порошенко.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 10:55
У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...
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Дивися повний текст У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі роки незалежності — Порошенко.
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:11
Каких товаров,леса-кругляка и сливочного масла? Что там с добавленной стоимостью и реальными объемами экспорта и импорта за последние 10 лет, а не в каких-то %?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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