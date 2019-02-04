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У 2018 році Україна експортувала
в ЄС більше, ніж за всі...

У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:55

У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...

Пропонуємо до обговорення:
Україна у 2018 році продала в країни Європейського Союзу товарів більше, аніж будь-коли раніше за часів своєї незалежності.

Дивися повний текст У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі роки незалежності — Порошенко.
R2
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trololo
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*** прийде, порядок наведе
барсик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:11

  R2 написав:У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі роки незалежності — Порошенко


Каких товаров,леса-кругляка и сливочного масла? Что там с добавленной стоимостью и реальными объемами экспорта и импорта за последние 10 лет, а не в каких-то %?
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shapo
 
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shapo, всіх товарів. Все, що готовий купувати ЄС, Україна продає. Метал, зерно, олію, мед, солому - все.
Sharpe
 
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nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:29

  Sharpe написав:shapo, всіх товарів. Все, що готовий купувати ЄС, Україна продає. Метал, зерно, олію, мед, солому - все.


Т.е. с неупомянутым лесом-кругляком практически сырье. И чем гордиться?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:44

  shapo написав:
  Sharpe написав:shapo, всіх товарів. Все, що готовий купувати ЄС, Україна продає. Метал, зерно, олію, мед, солому - все.


Т.е. с неупомянутым лесом-кругляком практически сырье. И чем гордиться?

Основой российского экспорта в январе-апреле 2018г. года стали топливно-энергетические товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%.

А гордости у федерации полные штаны.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:13

  RTC12 написав:товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%.

А гордости у федерации полные штаны.


Да что вы все Россию всуе упоминаете, с Африкой пора начинать сравнивать - выгоднее будет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:16

Re: У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі

Давай до свиданья, Петя, с такими "победами".
Кто угодно, только не ты.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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