Україна у 2018 році продала в країни Європейського Союзу товарів більше, аніж будь-коли раніше за часів своєї незалежності.
Дивися повний текст У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі роки незалежності — Порошенко.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 10:55
У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі роки незалежності — Порошенко.
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:11
Каких товаров,леса-кругляка и сливочного масла? Что там с добавленной стоимостью и реальными объемами экспорта и импорта за последние 10 лет, а не в каких-то %?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:34
shapo, всіх товарів. Все, що готовий купувати ЄС, Україна продає. Метал, зерно, олію, мед, солому - все.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:29
Т.е. с неупомянутым лесом-кругляком практически сырье. И чем гордиться?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:44
Основой российского экспорта в январе-апреле 2018г. года стали топливно-энергетические товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%.
А гордости у федерации полные штаны.
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:13
Да что вы все Россию всуе упоминаете, с Африкой пора начинать сравнивать - выгоднее будет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:16
Re: У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі
Давай до свиданья, Петя, с такими "победами".
Кто угодно, только не ты.
Прокремлевский тролль.
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